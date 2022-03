Ucraina, Occhiuto: profughi nei borghi calabresi che si stanno spopolando

“Le ombre della guerra purtroppo si allungano su tutto il mondo occidentale. Noi stiamo tentando di mettere in campo delle misure finanziate con i fondi comunitari per accogliere i profughi ucraini nei borghi calabresi”. Lo ha affermato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

“Oggi – ha riferito Occhiuto - avrò una riunione con il dirigente della Programmazione, al quale ho già chiesto di verificare questa possibilità. Abbiamo fatto un quesito alla Commissione europea. Sarebbe bello che la Calabria, che è sempre stata terra di accoglienza, lo diventasse anche per quelli che scappano dalla guerra e mettesse a disposizione qualche suo borgo spopolato per ritornare alla vita e restituire la speranza a quanti la stanno purtroppo vedendo distrutta dalla guerra. Ci sono alcuni Comuni che hanno manifestato una disponibilità, ma prima di comunicare questa misura voglio essere sicuro che questa misura sia realizzabile, per cui oggi – ha concluso il presidente della Regione Calabria - faremo questa verifica e se questa misura è realizzabile e si possono dare incentivi ai piccoli Comuni per accogliere profughi dall'Ucraina allora informeremo tutti i Comuni che hanno borghi che si stanno spopolando per verificare quanti di loro vogliono utilizzarli”.