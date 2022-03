Occhi che parlano, storia di una donna colpita dalla Sla

La storia di una giovane donna strappata agli affetti dei suoi cari da una terribile malattia. "Occhi che parlano. Scorci di vita e d'amore oltre la gabbia della SLA" è il libro pubblicato dalla Csa editrice che racconta la storia di Annarita Rizzo attraverso la penna di Francesca Caiazzo ed è curato da Rossella Rizzo.

Annarita Rizzo, strappata all'affetto dei suoi cari dalla SLA, aveva 49 anni quando le venne diagnosticata la SLA, una malattia rara che stravolse completamente la sua vita e quella dei suoi familiari. Era nel suo corpo ma non ne era più padrona, pensava a un gesto ma non era più capace di eseguirlo. Tra le cose di cui aveva maggiore nostalgia, c’era probabilmente il suono della sua stessa voce. Quando non fu più capace di parlare con la bocca, iniziò a farlo attraverso un comunicatore a puntamento oculare. A quel dispositivo elettronico affidò parole, pensieri ed emozioni. La malattia l’aveva ingabbiata, ma lei continuava a lottare. Grata per l’amore e il sostegno che la sua straordinaria famiglia le stava donando. «Io amo la vita e bisogna sorridere sempre» ripeteva, infondendo forza e coraggio a se stessa e agli altri. Se Annarita avesse potuto, avrebbe chiesto a Dio di torturare ancor di più il suo corpo, stringendo l’armatura invisibile in cui sembrava essere costretto, ma di lasciarle gli occhi, il mezzo che le restava per comunicare.

Tutti i proventi derivanti dai diritti d’autore andranno alla “Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus”. La Fondazione destina fondi alla prevenzione e alla cura del Cancro e alla ricerca medico-scientifica sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).

Sabato 12 marzo alle ore 17:00, presso il Centro Congressi "A. Rosmini" a Isola di Capo Rizzuto, si terrà la prima presentazione del libro.

LE AUTRICI

Annarita Rizzo nasce nel 1959 a Isola di Capo Rizzuto (Crotone), ottava di dodici figli. Diplomata al Magistrale, avvia un’attività commerciale, per poi dedicarsi a tempo pieno al lavoro di mamma di Francesco e Rosy, frutto dell’amore che la lega a Pino, sposato nel 1989. Quando i figli diventano più grandi, apre una profumeria e si dedica al volontariato: entra a far parte della Prociv della sua città e coltiva il desiderio di portare il suo aiuto in Africa. Nel 2008 le viene diagnostica la SLA, che la strappa all’affetto dei suoi cari l’8 gennaio 2011.