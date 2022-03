Presunzione d'innocenza, la legge Cartabia mette il bavaglio ai cronisti

Non c’è solo l’emergenza delle cosiddette querele temerarie - intentate sempre più spesso da indagati e imputati che tentano di bloccare il lavoro dei cronisti con richieste di risarcimento danni per cifre spropositate - a mettere a repentaglio la libertà di stampa. Ora c’è anche la legge sulla presunzione d’innocenza varata nel dicembre scorso dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia che mette definitivamente il bavaglio ai giornalisti. In particolare a quelli che si occupano di cronaca nera e giudiziaria. Settore, com’è facile intuire, delicatissimo in una terra come la Calabria pervasa dalla ’ndrangheta ma anche da una diffusa corruzione che accomuna spesso criminalità e politica, amministratori pubblici e imprenditoria.

Il decreto legislativo Cartabia, sostanzialmente, impedisce ai giornalisti di pubblicare nomi e cognomi di trafficanti di droga, corrotti, ’ndranghetisti, pedofili, per salvaguardare la presunzione d’innocenza di indagati e imputati prima che i giudici emettano le sentenze. Una legge che in realtà recepisce una direttiva europea del 2016 secondo la quale è necessario “assicurare il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili”. Di conseguenza, come i lettori avranno notato, da alcune settimane sui giornali appaiono notizie di cronaca senza nomi e cognomi delle persone coinvolte. Al massimo le iniziali. Che è la stessa cosa. In pratica una “non notizia” come si dice in gergo giornalistico.

C’è da dire che la legge Cartabia consente la diffusione di informazioni limitate, o meglio, come si legge nel decreto, “solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico”. E qui la toppa è peggiore del buco poiché la norma attribuisce un potere e un controllo pressochè assoluto al Procuratore della Repubblica, unica figura che può autorizzare la diffusione di notizie relative ai procedimenti penali e diffondere informazioni su qualsiasi evento che possa richiedere l’apertura di un’indagine.

La domanda che ne segue può essere solo una: che tipo di notizie potranno essere diffuse? Sulla base di quali criteri? Con quale grado di trasparenza? Per rispondere a quali interessi: quelli degli inquirenti, quelli degli indagati o quelli dei cittadini? Di fatto nel tentativo di difendere un diritto costituzionalmente garantito come la presunzione d’innocenza se ne penalizza un altro, anzi due: il diritto di informare e il diritto di essere informati, tutelati entrambi dall’articolo 21 della Costituzione.

“Ma il danno a chi viene fatto, applicando tali norme? - si chiedeva Michele Albanese, presidente dell’Unione cronisti calabresi che da anni vive sotto scorta - Ai giornalisti certo, ma soprattutto ai cittadini che non sapranno più e per tempo i nomi degli indagati accusati di gravi reati, di criminali con precedenti specifici lunghi quanto una pila di giornali, che forse sono loro vicini di casa o persino di condominio e quindi non potranno essere aiutati ad isolarli sul piano sociale come meritano”.

Quella emanata da Cartabia è una legge che alcuni procuratori condividono, mentre molti altri fortunatamente la ritengono decisamente dannosa. Come Nicola Gratteri, capo della procura antimafia di Catanzaro, che ha apertamente contestato il bavaglio: “Presunzione di innocenza? Non mi chiuderà la bocca” ha affermato spiegando che l’informazione “è un diritto dei cittadini” e bacchettando anche la categoria: “Giornalisti troppo timidi nella protesta”.

E ancora come Raffaele Cantone, oggi capo della procura di Perugia dopo gli anni al vertice dell'Anac e prim’ancora a Napoli come pm anti-camorra, a detta del quale “norme così rigorose potranno limitare il diritto degli operatori dell'informazione all'accesso alle notizie e persino incentivare la ricerca di esse attraverso canali diversi, non ufficiali o perfino non legittimi”. Pertanto “per sterilizzare l'effetto della riforma” Cantone ha deciso di emanare una direttiva spiegando che “il diritto all'informazione dev'essere pieno e completo” e di adottare un provvedimento destinato a regolare “l'accesso diretto dei giornalisti agli atti delle indagini che non sono più coperte dal segreto”.

Tranciante il giudizio del procuratore capo di Milano Riccardo Targetti: “il decreto Cartabia? Come magistrato la giudico una legge piuttosto difficile da applicare, come cittadino la giudico male. Non mi è piaciuta per niente, mi sembra che introduca il concetto della velina di regime”. Parlando del potere “concentrato in modo eccessivo per uno Stato democratico” nelle mani dei procuratori della repubblica, Targetti, a proposito del concetto di interesse pubblico, si chiede: “perché io, procuratore della Repubblica, devo decidere cosa è interessante o no? È un compito che spetta ai giornalisti, al mercato della notizia. Non devo essere io a stabilirlo. Vuol dire che 150 persone, i capi delle Procure, decidono quali informazioni arrivano a sessanta milioni di italiani. A me non piace questo sistema, non lo trovo molto sensato”.

Sulla legge bavaglio anche il procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi ha avvertito l’esigenza di scrivere alle Procure per avvertirle che “informare l’opinione pubblica in maniera aperta e trasparente è un dovere”. Cartabia se ne renda conto.