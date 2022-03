Serie B, il Crotone crolla anche a Pisa: inutile la reazione del secondo tempo, decisivo l'ex Benali

Un tempo da dimenticare, il secondo per alimentare illusioni evaporate da una realtà che consegna un’altra sconfitta di un cammino disarmante. Il Crotone perde anche a Pisa, scivolando al termine di una partita folle, virtualmente finita dopo il 3-0 finale ma che i rossoblù sono riusciti parzialmente a riaprire con una semi-rimonta nella ripresa. Servita a poco, perché il conto finale è amaro. E vale un ulteriore salto all’indietro.

Modesto punta su assetto e uomini impiegati tre giorni fa ad Ascoli. Tutti tranne Estevez, fermato dal giudice sportivo e rilevato da Schirò, che si affianca ad Awua nel 4-2-3-1 che nel terzetto rivede Marras, Kone e Kargbo dietro Maric. Per Mulattieri, invece, ancora panchina.

L’illusione di un partenza incoraggiante si spegne presto, complice il solito dazio che il Crotone paga alla prima occasione subita. Un film visto troppe volte nel corso della stagione, che si perpetra anche a Pisa, punendo un Crotone nei primi venti minuti aveva orchestrato con buon piglio e personalità, sbagliando il dosaggio e la scelta nel cuore dell’area avversaria. Quello che invece non fa il Pisa, bravo e letale alla prima incursione offensiva a passare all’incasso grazie alla combinazione Benali-Puscas con quest’ultimo che raccoglie l’invito dell’ex rossoblù, attira Festa e lo dribbla elegantemente depositando a porta vuota. Una mazzata psicologica, che però il Crotone prova ad assorbire continuando a distendersi anche con piacevole armonia, anche se come sempre difetta la precisione a vanificare le proiezioni nel territorio nemico. L’esatto contrario del Pisa, spietato nelle sue percussioni e segno dopo la mezzora proprio con l’ex Benali, perfetto nel concludere una prelibata azione dei toscani, con il ‘dai e vai’ con Torregrossa e la conclusione del libico che timbra il raddoppio esultando in modo composto. La sintesi di un mortificante incedere che anche lo strappo del primo tempo conferma, e il divario diventa insopportabile in coda al primo tempo quando il Pisa cala il tris a conclusione dell’ennesima pregevole azione di Benali che disegna calcio, e nello specifico azionando Puscas che crossa al centro, Festa sbuccia la respinta sulla quale si avventa Torregrossa che sigla il tris.

L’avvio di ripresa è evidentemente duro per il Crotone, che rischia di capitolare ancora ma Golemic si immola due volte evitando il tracollo definitivo. Modesto cambia quattro giocatori in otto minuti, con l’obiettivo di dare una scossa. E la ottiene. Il sussulto arriva all’ora esatta di gioco quando Mogos, entrato da pochi minuti, scaglia con potenza e precisione una punizione dai venticinque metri che riaccende quantomeno l’orgoglio. E sull’onda emotiva dieci minuti dopo arriva anche il 2-3 firmato da Cuomo che riapre clamorosamente i giochi: il difensore si catapulta su una palla vagante in area pisana e con un sinistro a giro conclude sull’angolo destro del portiere toscano. La partita si riapre, il Pisa teme la rimonta mentre i rossoblù provano con le residue energie ad assaltare il fortino pisano. Il cuore non basta per rimettere in piedi una partita compromessa nel primo tempo, che costa l’ennesimo ko e un altro passo malinconico verso la retrocessione.

PISA-CROTONE

Marcatori: 22’ pt Puscas, 37’ pt Benali, 45’ pt Torregrossa, 15’ st Mogos, 24’ st Cuomo

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Beruatto, Leverbe, Caracciolo (1’ st Hernnasson), Birindelli; Marin, Siega (35’ st Tourè), Benali (27’ st Gucher); Mastinu (22’ st Nagy); Torregrossa (22’ st Lucca), Puscas. Allenatore: D’Angelo

Crotone (4-2-3-1): Festa; Calapai (8’ st Mogos), Golemic, Cuomo, Sala (8’ st Schnegg); Schirò (1’ st Mulattieri), Awua; Marras (8’ st Nedelcearu), Kone, Kargbo; Maric. Allenatore: Modesto.

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria.

NOTE: ammoniti: Kone, Puscas, Siega, Golemic, Hernnasson,