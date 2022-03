Passeggiata letteraria sulle dune di Pasolini a Cutro, evento rinviato

A causa delle condizioni meteo previste per sabato 5 marzo l'associazione Calanchi del marchesato ha deciso di rinviare la passeggiata letteraria 'Sulle dune di Pasolini'.

"Avevamo immaginato - si legge in una nota dell'associazione - una giornata entusiasmante, un'occasione per ritrovarci, un momento culturale di elevata profondità, dopo questo periodo di isolamento era proprio quello che ci voleva, però il mese di marzo, si sà, è imprevedibile e non possiamo permetterci di rovinare il lavoro fatto fino ad ora. Continueremo a lavorare e a coinvolgere altre realtà per arricchire l'iniziativa e rendere merito al Maestro Pasolini. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulla data definitiva dell'evento. Ci scusiamo ancora con tutti coloro che in questi giorni ci hanno contattati e hanno mostrato interesse a partecipare: l'evento è solo rinviato".