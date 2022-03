Siamo tutti ucraini: il Crotonese colora di giallo e blu la sua testata

di ANTONIO CERMINARA

Colori sventolati praticamente in tutto il mondo, colori diventati emblema della strenua resistenza della libertà alla sopraffazione di cannoni, razzi e missili. Sono i colori della bandiera dell’Ucraina - nazione posta sotto assedio e invasa militarmente dalla Russia - che il mondo sta adottando in mille modi per strillare il più forte dei NO alla profanazione della pace. Quella pace per la prima volta seriamente minacciata, nel cuore d’Europa, dopo la seconda guerra mondiale.