Serie B, per il Crotone impresa salvezza ormai disperata: contro l'Alessandria l'ultima chiamata

Il tentativo è estremo, e siccome non ci sono altre alternative da qui a maggio, il Crotone prova il disperato assalto ad una sopravvivenza sempre più invisibile. Il doppio ko tra Ascoli e Pisa ha ulteriormente ridotto le chance, ormai quasi azzerandole, che però potrebbero riottenere una lieve percentuale nel duello domestico contro l'Alessandria. Allo Scida arriva proprio la formazione piemontese, prima storica volta in Calabria, che nove punti in più rappresenta il riferimento di aggancio per un Crotone che cerca di agguantare quantomeno gli spareggi playout. Per la missione, però, servirebbe invertire radicalmente un percorso fallimentare, magari facendo il pieno allo Scida e rilanciando alcune argomentazioni sbiadite e per ora povere di contenuti. La società prova ad incentivare la presenza di un pubblico sempre più distaccato e perplesso con la conferma dell'iniziativa 'Porta un amico', perfezionata dall'ingresso a 2 euro in Curva per i possessore della tessera del tifoso, anche non in corso di validità. Sul fronte formazione, Modesto può contare sul rientro di Estevez, ma alla giornata numero 28 assetto e uomini contano relativamente, visto che al centro di tutto c'è sempre atteggiamento e personalità, del resto la qualità delle risorse è ormai riconosciuta, e con queste si proverà il tentativo. Estremo, ma tante vale provarci visto che in campo bisogna andarci. E bisogna farlo in modo dignitoso, evitando di incrementare ulteriormente uno score fin qui desolante.