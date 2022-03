Aiuti alla popolazione Ucraina, le linee guida della Caritas diocesana di Crotone

Vista la grande mobilitazione creatasi negli ultimi giorni sui social per le raccolte di aiuti in sostegno della popolazione ucraina, la Caritas Diocesana di Crotone-Santa Severina, seguendo le linee nazionali,insieme ad alcune associazioni locali che si stanno occupando degli aiuti, ha ritenuto necessario fare alcune precisazioni sulle procedure da adottare.

Per quanto riguarda la spedizione di beni materiali, in questo momento, secondo le indicazioni di Caritas Italiana, è opportuno evitare l’invio di beni materiali per numerose ragioni di carattere economico, logistico, operativo. Esistono evidenti difficoltà a far pervenire ai destinatari i beni raccolti e in loco hanno difficoltà di stoccaggio e smistamento, come è stato confermato da Caritas Ucraina.

In casi particolari inviare solo i materiali richiesti dai destinatari/beneficiari o comunque strettamente necessari. Nei prossimi giorni la Caritas Diocesana di Crotone, in stretto contatto con Caritas Italiana e Caritas Ucraina pubblicherà specifiche richieste di raccolte di beni.

È fortemente suggerito, inviare solo materiali non presenti o reperibili nei mercati locali del Paese colpito e/o dei Paesi limitrofi. Rispettare, nel caso di invio di cibo, le abitudini alimentari dei destinatari, tenendo conto degli usi e costumi culturali e religiosi.

Tra le cose da non fare la Caritas invita a Non inviare materiali vecchi/usati/rotti, Non istituire raccolte fai da te senza un raccordo con organismi nazionali o internazionali che si dovrebbero occupare poi dell’invio e della distribuzione in loco

Per quanto riguarda l’accoglienza profughi la Caritas diocesana spiega che chi ha intenzione di ospitare eventuali profughi deve affrontare, all'arrivo degli ospiti, una serie di procedure burocratiche presso la questura; va richiesto presso l’Asp il codice Stp che permette l’accesso alle prestazioni sanitarie e va verificata la situazione vaccinale dei singoli ed eventualmente organizzato il prosieguo dell’iter di vaccinazione.

Chi accoglie, precisa la Caritas, si fa carico di tutte le necessità delle persone ospitate (cibo, indumenti, utenze, medicine, visite mediche, ecc) a tempo indeterminato. L’accoglienza di minori non accompagnati non è possibile in maniera privata poiché è necessario predisporre un iter istituzionale che preveda il coinvolgimento degli assistenti sociali e del Tribunale dei minori.

Enti firmatari: Caritas Diocesana di Crotone-Santa Severina, Associazione Sabir, Coop. Sociale Access Point, Cooperativa sociale Agorà Kroton,

Centro Servizi Calabria Centro-Sede Territoriale Crotone, Cooperativa Sociale Kroton Community, Cooperativa Sociale Baobab, Prociv Arci Isola Capo Rizzuto, Legacoop Calabria Kr, Volontari di Strada, Cooperativa NOEMI, Fondazione Migrante, Libera KR

La Caritas Diocesana di Crotone, inoltre, insieme ad alcuni degli enti del terzo settore, firmatari di tali linee guide, si stanno già attivando per iniziative di sostegno concreto e sostenibile. Chi vuole contribuire può intanto sostenere le raccolte fondi istituite da Caritas Italiana o dagli altri enti che operano a livello internazionale (Croce Rossa, UNHCR, UNICEF).

Caritas Italiana: Conto corrente postale n. 347013, o donazione on-line, o bonifico bancario Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma. Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111 Causale: “Europa/Ucraina”

Croce Rossa Italiana Beneficiario: Associazione della Croce Rossa Italiana ODV Banca: Unicredit SPA, IBAN: IT93 H020 0803 2840 0010 5889 169, BIC SWIFT: UNCRITM1RNP Causale: EMERGENZA UCRAINA