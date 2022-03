Lilt: Gerardo Sacco e Patrizia Pagliuso ricevuti da Papa Francesco

L'orafo crotonese Gerardo Sacco, insieme al presidente nazionale della Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) Francesco Schittulli e a quello della sezione provinciale di Crotone, Patrizia Pagliuso, sono stati ricevuti da Papa Francesco in una udienza privata nel corso della quale il Santo Padre ha ringraziato tutti i volontari della Lilt per il grande lavoro fatto nel corso della sua storia.

“Non è la prima volta che vengo ricevuto da Papa Francesco – commenta Gerardo Sacco – Questo, però, è stato un incontro davvero stupendo, particolare e sentito in maniera intima. Il Santo Padre in questo momento delicatissimo per il mondo si sta dimostrando un grande messaggero di pace e, allo stesso tempo, ha mostrato grande vicinanza ai malati oncologici. Purtroppo tra la guerra e la pandemia la piaga del cancro rimane. In tanti hanno evitato controlli per paura, ma la prevenzione è fondamentale e insieme alla ricerca possono, speriamo un giorno non tanto lontano, sconfiggere questo male orribile”.

Papa Francesco ha apprezzato particolarmente l’opera realizzata dall’orafo per la celebrazione di qualche giorno fa ispirata a Igea, dea greca della salute invocata per prevenire le malattie e per il mantenimento dello stato di salute.

Il 25 febbraio scorso, infatti, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, ente Pubblico di notevole rilievo su base associativa operante sotto la vigilanza del Ministero della Salute, ha compiuto il suo Centenario di vita, una tappa storica che rappresenta un passaggio fondamentale per prendere coscienza dello straordinario percorso svolto dalla Lilt. In quell’occasione Gerardo Sacco è stato insignito dell’attestato di benemerenza “in virtù del profondo coinvolgimento e adesione a progetti di sensibilizzazione in materia di salute pubblica e, in particolare, di prevenzione oncologica”.