Il Pasolini crotonese, nel giornale uno speciale con foto e documenti inediti

Anche la città di Crotone partecipa – e a buon diritto – ai festeggiamenti in corso in tutta Italia per i cent’anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, datata 5 marzo 1922.

Sono state promosse, infatti, una serie di iniziative, in quest’anno pasoliniano, che ripercorreranno lo stretto legame di PPP con la terra di Crotone. Un legame profondo (e a voler guardar bene, forse assai più profondo di quello sin qui rilevato e immaginato), che risale lontano nel tempo, sin dalla metà degli Anni ’50, come emerge dal una ricerca storica a cura di Gaetano Leonardi e Christian Palmieri, apparsa oggi sulle pagine del bisettimanale «il Crotonese».

Un legame nato in occasione della edizione inaugurale della celebre manifestazione letteraria Premio Crotone (1956-1963), in cui Pasolini si ritrovò a visitare, per la prima volta, questi luoghi e di cui sono testimonianza una serie di foto inedite a corredo del dossier “Pasolini”, che faranno parte di una mostra fotografica, in programma a Crotone nelle prossime settimane, che racconterà più in generale le vicende del Premio Crotone

Si ritrova in quelle immagini un PPP discutere, nell’ottobre del ’56, ai piedi della colonna superstite del Tempio di Hera, sul promontorio lacinio, in compagnia di Carlo Emilio Gadda e Leonardo Sciascia, oppure consumare calabre pietanze al tavolo con Ungaretti, o ricevere il premio nel novembre ’59 per il romanzo Una vita violenta - dopo la vivacissima polemica sui famosi “banditi di Cutro”, il reportage apparso sul settimanale 'Successo' - immortalato in una immagine con Giorgio Bassani ed Ernesto Treccani. Un premio assegnatogli da una giuria composta da Giacomo Debenedetti, Alberto Moravia, Giorgio Bassani, Carlo Emilio Gadda, Leonida Repaci e l'allora sindaco di Crotone Silvio Messinetti. Mentre Ungaretti, non presente alla manifestazione, mandò un messaggio che recitava: “Abbraccio Pasolini, viva Crotone”. In quei gorni Pasolini scriveva a Debenedetti: “ricevo un inaspettato invito a Crotone: benissimo, accetto volentieri, è quello che mi ci voleva”.

Ma la testimonianza più forte del legame con questi luoghi, nato forse inconsciamente ma rafforzatosi nel tempo, è quella della scelta di questi stessi luoghi quale set naturale di alcune tra le sue opere di maggior profondità e “visionarie”, da Alì dagli occhi azzurri (1962-’65) al Vangelo secondo Matteo (1964) ai Comizi d’amore (1965), e dalla individuazione dei ruoli dei protagonisti tra la gente del luogo: il volto della Madonna pasoliniana nella crotonese Margherita Caruso è tra quelli più emblematici.