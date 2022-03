Jobel, appuntamento al museo e giardini di Pitagora con il 'pigreco day 2022'

In occasione della Giornata mondiale della Matematica “pgreco day 2022” che si celebra il 14 marzo, sabato prossimo (12 marzo) il consorzio Jobel metterà in scena alle ore 11.00 e alle 17.00 nei locali del museo e giardini di Pitagora, “Matem@tica...mente diamo i numeri. Quello che volevate sapere, ma nessuno vi ha mai detto”, spettacolo di storia, testi, immagini e canzoni ideato, diretto e condotto da Tommaso Ferrari, ingegnere e docente di Fisica. Canzoni e musiche a cura di Giuseppe Lo Polito. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni telefonare allo 0962.27697.