Ucraina, sindaci pronti all'accoglienza, disponibili per i profughi Cas, Cara e Sai

I sindaci italiani "sono pronti all'accoglienza, anche se la circolare prevede che questa venga fatta attraverso le prefetture e i commissari delle protezioni civili regionali, quindi attraverso le Regioni". Lo ha detto all'AdnKronos Antonio Decaro, presidente nazionale dell'Anci e sindaco di Bari.

"Rispetto all'accoglienza che facciamo da sempre, storicamente, il passaggio è diretto dalle prefetture ai commissari di protezione civile regionale, che possono chiamare i sindaci. La circolare - aggiunge Decaro - prevede i Cas e i Cara, che sono a gestione prefettizia, e poi ci sono i Sai comunali ma si deve passare comunque dalla Regione".

Per il momento, puntualizza il presidente dell'associazione nazionale dei comuni italiani, "stiamo contribuendo a raccogliere medicinali e fondi, abbiamo aderito alla campagna nazionale di Croce Rossa, Unicef e Unhcr e al numero 45525. Al momento ci dicono che non ha senso raccogliere alimenti o altri beni, servono alcuni specifici medicinali e risorse da convogliare poi attraverso la rete della solidarietà".

Sono 14.237 i cittadini ucraini entrati in Italia finora: 7.052 donne, 1.459 uomini e 5.726 minori. Il dato, informa il ministero dell'Interno sul suo sito, è aggiornato alle ore 8 di oggi e le principali destinazioni risultano essere Roma, Milano, Bologna e Napoli, dove vengono raggiunti familiari e conoscenti già presenti in Italia. In 24 ore sono oltre 3mila gli ucraini arrivati; cifra che segnala un aumento del flusso.