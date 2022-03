Petilia, avevano in casa marijuana e una pistola: arrestati due fratelli

PETILIA POLICASTRO - Avevano nascosto in casa 150 grammi di marijuana, una pistola mai denunciata e 50 cartucce di vario calibro. Per questo i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro hanno arrestato due fratelli, B. G. e B. R., di 57 e 53 anni, pensionati nativi di Mesoraca. I militari, in seguito ad un controllo nell'abitazione dei due, nella Frazione Foresta di Petilia Policastro, hanno trovato 150,00 grammi di “marjuana” suddivisi in due involucri, di un bilancino elettronico di precisione e di diverso materiale per il confezionamento delle dosi.