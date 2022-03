Serie B, il Crotone fallisce l'ultimo appuntamento per rimanere in vita: contro l'Alessandria un inutile pari

Il sipario può calare. Ma stavolta in modo definitivo. Perché se esistevano ancora residui margini di rientrare nella quota salvezza , il Crotone le consegna in modo imbarazzante nel faccia a faccia contro l’Alessandria. Un pareggio osceno, in un contesto qualitativo da categorie dilettantistiche, senza neppure lo straccio di una reazione furiosa, senza il furore che dovrebbe animare situazioni da dentro o fuori. E così la Lega Pro si avvicina, giornata dopo giornata. Con prestazioni sempre più sconcertanti.

Modesto disegna il Crotone con il 3-4-2-1 che prevede Maric ‘assistito’ alle spalle da Kargbo e Kone. Sugli esterni a centrocampo ci sono Calapai e Schnegg mentre in difesa ritrova posta Canestrelli che agisce sul centro destra mentre Nedelcearu trasloca sul fronte sinistro e Golemic. Il match entra subito nel vivo e il Crotone affonda al primo colpo, ma il Var strozza l’esultanza del vantaggio che Maric aveva realizzato dopo 5 minuti: il colpo di testa dell’attaccante è infatti viziato da un ‘contributo’ del braccio che gli arbitri in sala video pizzicano vanificando la rete e lasciando il risultato invariato. L’Alessandria prende coraggio e fiducia e nel ribaltamento di fronte rischia di passare, ma l’ex Mustacchio viene ipnotizzato da Festa che disinnesca il pericolo. I ritmi calano bruscamente e il Crotone dal gol annullato in poi non riesce mai più ad impensierire l’area alessandrina, provandoci in modo confuso e approssimativo ma senza la necessaria lucidità che servirebbe per scardinare partite bloccate come questa. Arrivano soltanto fiammate fioche dagli esterni, ma è troppo poco per alimentare la verve di un match bloccato e avaro di emozioni. Del resto l’Alessandria non ha alcune intenzione di esporsi a rischi superflui e si limita ad offendere in sporadiche e improduttive ripartenze. Lo spettacolo è davvero modesto, e il tempo scorre senza sussulti degni di nota.

Nel secondo tempo ti aspetti un Crotone arrembante e furioso ed invece i ritmi sono semmai ancora più bassi. Il Crotone traccheggia senza un’idea chiara, e difatti di azioni pericolose neppure l’ombra. Modesto tarda a variare lo spartito, e bisogna attendere un’ora di gioco prima di vedere il primo cambio, che peraltro modifica anche l’assetto. Si passa a quattro, con il nuovo entrato Adekanye (fuori Nedelcearu) che si sistema dietro la punta allineato con Kone e Kargbo e la difesa che diventa con la linea a quattro. La svolta potrebbe arrivare al minuto 25, quando il Crotone usufruisce di un rigore assegnato per fallo su Kone. Dal dischetto Maric, fin qui infallibile calcia addosso a Pisseri, sulla respinta si avventa Kargbo che spedisce clamorosamente a lato. In sostanza è l’ultima emozione (si fa per dire) di una partita che certifica il fallimento di una stagione folle. Senza logica.

CROTONE: Festa, Canestrelli, Golemic, Nedelcearu (17’ st Adekanye); Calapai (45’ st Borello), Estevez, Awua, Schnegg; Kone (33’ st Mulattieri), Kargbo; Maric. A disp. Saro, Cuomo, Vulic, Marras, Nicoletti, Giannotti, Sala, Mogos, Schirò. All. Modesto

ALESSANDRIA: Pisseri, Chiarello (42’ st Gori), Ba 26’ st Milanese), Parodi, Lunetta, Fabbrini (29’ st Palombi), Mustacchio (26’ st Mattiello), Corazza, Prestia, Casarini, Di Gennaro. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Benedetti, Ariaudo, Barillà, Ghiozzi, Mantovani. All. Longo.

ARBITRO: Marini di Roma 1.