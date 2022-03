8 marzo, "Impariamo dalle donne" con i libri della biblioteca Lucifero

In occasione della festa della donna l’assessorato alla Cultura e la biblioteca comunale Lucifero propongono per tutti gli appassionati della lettura l’iniziativa “Impariamo dalle donne”. A partire da martedì 8 marzo è possibile consultare o prendere in prestito i volumi che fanno parte del vasto fondo Donna in dotazione alla biblioteca, presso la Casa della cultura. Il fondo raccoglie narrativa e materiale bibliografico che riguarda l’universo femminile nonché atti e normative attinenti alle pari opportunità.

"Tra i titoli disponibili, informa una nota dell'assessorato guidato da Rachele Via, troviamo quelli più tristemente connessi a tematiche di violenza, abusi e segregazione, alle esperienze legate alla maternità e a storie personali e intimistiche ma anche testi che trattano i percorsi sulla figura della donna attraverso la storia, agli esempi di affrancamento e conquista di ruoli importanti nella società, fino a giungere, con La metà migliore del medico genetista di fama internazionale, Sharon Moalem, allo studio rivoluzionario che rovescia scientificamente l’immagine della donna come sesso debole”.

L'iniziativa “Impariamo dalle donne” andrà avanti fino al prossimo 16 marzo.