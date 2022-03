Ospedale civile, il Milan club Crotone dona tv e pc al reparto di pediatria

Non solo calcio. Al Milan club Crotone la passione per i colori rossoneri si associa ad uno spiccato senso di maturità sociale che sovente si tramuta in gesti di grande solidarietà. Questa mattina, una delegazione guidata dal presidente del sodalizio, Adolfo Covelli, si è recata all'ospedale civile 'San Giovanni di Dio' per consegnare due apparecchi televisivi e tre personal computer al reparto di pediatria. "Un gesto per allietare le giornate dei bambini della città che soffrono" scrivono i soci a margine della foto che li ritrae con i sanitari del reparto al momento della consegna.