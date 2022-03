Ucraina, il Consiglio comunale condanna l'aggressione militare di Putin

Il Consiglio comunale di Crotone "si schiera a fianco del Governo italiano nel suo impegno contro l’oppressione del popolo ucraino". E' quanto si legge in una nota diramata dall'emiciclo di piazza della Resistenza.

Nel corso della seduta odierna, il Consiglio ha approvato una mozione che "ribadisce il fermo NO alla guerra e la volontà di pace anche delle cittadine e dei cittadini crotonesi" e condanna "l’ingiustificabile invasione dell’Ucraina decisa dalla Federazione Russa". Inoltre, prosegue la nota, "esprime solidarietà al popolo ucraino, alle vittime civili, ai civili e militari ucraini che si oppongono all’invasione, ai militanti pacifisti ed oppositori di Putin che in Russia sono scesi a manifestare in piazza a rischio della propria vita e che stanno subendo inaccettabili persecuzioni".