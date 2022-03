Il videoclip di Cirò Marina sotto la lente degli esperti antimafia

Mercoledì 9 febbraio sono in programma le prime audizioni sulla vicenda del videoclip di un ragazzo di Cirò Marina che sembra cantare in termini celebrativi la mafia del luogo. Lo rende noto la senatrice e membro della commissione Antimafia, Margherita Corrado. Nel corso della seduta, informa, verranno sentiti "esperti del fenomeno generale in cui s’inquadra quell’episodio e di conoscitori dell’ambiente socio-culturale dove le canzoni di malavita (e i relativi video) nascono e prosperano, soprattutto fra i giovanissimi".

"Il 28 gennaio scorso anticipavo ai media - ricorda la Corrado - che la Commissione 'Antimafia', attenta anche a tutto ciò che riguarda l’immaginario e l’autocelebrazione della criminalità organizzata, stava monitorando la polemica montata sulla stampa calabrese circa il videoclip di una canzone che sembrava ammiccare a quel mondo e citava espressamente Cirò Marina, cantata da un ragazzo del luogo. Sollecitata anche da me, la Commissione, con il favore del presidente Morra, ha fissato per mercoledì 9 marzo, nella seduta plenaria n. 166, le prime audizioni".

Purtroppo, stigmatizza la senatrice del gruppo Misto, "il Crotonese non è nuovo a simili pratiche, alle quali assicura da tempo un’utenza importante e in passato ha offerto anche contributi originali. Per questo motivo, l’episodio d’inizio 2022, con il suo corollario di reazioni scomposte, sui social, nei confronti del Sindaco di Cirò Marina, che a nome della comunità si era subito dissociato dal videoclip e dal film che si prevedeva di girare successivamente, non può passare inosservato".