Il virus non è sparito, anzi cresce in alcune regioni, a partire dalla Calabria

Il coronavirus non è 'sparito' anzi cresce mentre la prudenza e le attenzioni verso le misure anti-Covid vengono meno. "I contagi stanno risalendo, +13% negli ultimi sette giorni. Con una stima dell'Rt a 1,3". Lo ha detto all'Adnkronos Salute il fisico Giorgio Sestili, che dall'inizio della pandemia analizza e monitora l'andamento epidemico di Sars-CoV-2. "Sono quattro le regioni dove il virus è in crescita: Umbria, Calabria, Molise e Valle d'Aosta". A cosa è dovuto questo colpo di coda del Covid? "Al fatto che è tutto aperto e stiamo meno attenti ma ancora c'è molto virus in giro, siamo ancora a marzo e fa freddo", risponde Sestili.

"Il virus continua a circolare in maniera molto elevata nel nostro Paese" ed in modo specifico nelle aree del Mezzogiorno del Paese, conferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ai microfoni di Radio Cusano Campus. Nell’ultima settimana si è arrestata la diminuzione del numero dei nuovi casi ed in qualche regione si registra un "lieve aumento". In particolare al Centro-Sud, sottolinea Cartabellotta, con riferimento ad Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia e Sicilia dove è in atto "un'inversione di tendenza".

Per quanto riguarda le ultime ventiquattro ore, secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 1.493 i nuovi contagi registrati (su 6.990 tamponi effettuati), a fronte di 1.761 guariti e 12 morti, dato, quest'ultimo, che porta a 2.146 il numero totale dei decesso dall'inizio della pandemia ad oggi. Il bollettino quotidiano registra una flessione dei nuovi casi rispetto al giorno prima (-280), un aumento dei ricoveri (+10 ricoveri, per un totale di 277) ed una unità in meno in terapie intensive, con, al momento, 15 posti occupati.