Statale 106, il ministro Giovannini: accelerare progetti e piani di sviluppo

Accelerare progettazione e piani di sviluppo della strada statale 106 ionica, l'arteria che collega Reggio Calabria a Taranto, ancora per lunghi tratti da ammodernare. E' il proposito espresso dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, che oggi ha visitato il porto di Gioia Tauro. Il ministro ha detto che “si sta discutendo con Anas sul come utilizzare il Fondo di coesione e sviluppo per mettere in sicurezza quest’opera. C’è bisogno però - ha proseguito - di accelerare, anche perché, voglio sottolineare, il nostro Ministero ha orientato per la Calabria e il Mezzogiorno il 55% dell’ammontare del Pnrr, e contiamo che anche le Zone economiche speciali esprimano attrazione degli investimenti esteri. C’è molta attenzione nei confronti dell’Italia da parte di grandi investitori stranieri che non possiamo deludere. Gli investimenti però – ha sottolineato il ministro Giovannini – non si esauriranno nel 2026 con il Pnrr, ma, grazie ai fondi europei per la coesione e lo sviluppo e al concorso delle Regioni, potremo determinare importanti asset di investimento per un valore tra i 60 e gli 80 mld di euro”.