Ucraina, Giovannini rivaluta l'ipotesi di un rigassificatore a Gioia Tauro

GIOIA TAURO - "A causa del conflitto in Ucraina, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e tutto il Governo stanno riesaminando il piano per le forniture energetiche e, in quest'ambito, non è escluso che si riapra la partita del progetto che riguarda la realizzazione a Gioia Tauro di un impianto di rigassificazione". Lo ha detto, parlando con i giornalisti nel corso della visita al porto di Gioia Tauro, il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Ernico Giovannini .

Il Ministro è stato accolto al suo arrivo dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e dal presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli. "Non conoscevo il progetto - ha aggiunto Giovannini - ma è chiaro che, con la situazione che riguarda attualmente i limiti di approvvigionamento energetico, anche questa ipotesi verrà attentamente valutata".