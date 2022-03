In piazza a Crotone la campagna della Polizia di Stato "Questo non è amore"

CROTONE - In occasione della giornata internazionale della donna, la Polizia di Stato ha svolto in molte piazze d'Italia la campagna nazionale “…questo NON è AMORE” contro la violenza di genere. A Crotone la manifestazione di è svolta in piazza della Resistenza dove agenti della Polizia di Stato hanno incontrato cittadine ed i cittadini distribuendo gli opuscoli predisposti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in occasione della suddetta campagna di sensibilizzazione. All'iniziativa hanno partecipato le istituzioni comunali e le associazioni anti violenza operanti sul territorio della provincia.