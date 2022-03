Tornano le crociere, 31 approdi per 32mila passeggeri, una sfida per il territorio

Questa mattina, mentre nel porto di Crotone faceva scalo la MS Viking Sky, la prima nave della stagione crocieristica 2022, nel corso di una conferenza stampa è stato presentato il calendario delle navi passeggeri che quest’anno faranno tappa in città, dopo lo stop imposto dalla pandemia nel 2020 ed un solo attracco nel 2021.

Si riparte con numeri interessanti: 31 scali programmati da 8 diverse compagnie internazionali, con la previsione di 32.000 passeggeri in transito. La crescita appare evidente se confrontata con il traffico 2008-2021, periodo in cui si sono registrati complessivamente 74 arrivi per 44.000 passeggeri. L'aumento è dovuto anzitutto alla compagnia tedesca AIDA, che con la sua AIDA Mira farà scalo per otto volte. Stesso numero di toccate per Viking Cruises che conferma la sua presenza. Oceania Cruises torna invece con quattro diverse navi mentre uno scalo inaugurale lo avrà la Regent Seven Seas, probabilmente la compagnia di più alto livello nel panorama mondiale. Anche Fred Olsen Cruise Lines arriverà per la prima volta con la sua Braemar. Confermano il loro interesse per il territorio la Seabourn e la Noble Caledonia, compagnie che da molti anni arrivano in porto. Due infine gli scali per Emerald Azzurra, un super yacht da 100 posti che proprio quest’anno ha preso il mare.

La conferenza stampa è stata organizzata da Gregorio Mungari Cotruzzolà e Milo Mungari della società Alfa 21, agenzia locale che, in collaborazione con tour operator nazionali, da anni fornisce servizi di assistenza turistica alle navi che hanno scelto di fare tappa nel porto di Crotone. Presenti il prefetto Maria Carolina Ippolito, il questore Marco Giambra, il comandante della Capitaneria di porto Vittorio Aloi, il dirigente dell’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio Giovanni Piccolo, il consigliere provinciale con delega al turismo Raffaele Gareri, l’assessore comunale Luca Bossi. Inoltre il dirigente del liceo Gravina Antonio Santoro e il presidente dell’associazione Operatori portuali Marco Tricoli.

Oltre 400 i gruppi previsti in partenza dalla banchina di Riva per escursioni nelle province di Crotone, Cosenza e Catanzaro. Verranno toccate undici diverse località di interesse culturale, saranno visitate quattro cantine, l’area marina protetta Capo Rizzuto e i parchi archeologici di Capo Colonna e Scolacium. Nel corso degli scali gran parte del patrimonio turistico locale sarà attivato. Anche la spiaggia cittadina sarà frequentata, in particolare con gli arrivi tra maggio e ottobre; per la prima volta un lido balneare sarà operativo in un periodo così ampio, facendo un primo passo verso la destagionalizzazione dei servizi. Nell’area marina protetta i crocieristi avranno la possibilità di effettuare escursioni in battello e visite guidate in apnea.

Il ritorno delle navi passeggeri segna la ripresa della collaborazione con il liceo Gravina per l’attuazione dei Pcto, i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento grazie ai quali gli studenti potranno fornire supporto in lingua straniera ai crocieristi. Un servizio di accoglienza particolarmente gradito finora e che ha consentito ai ragazzi di misurarsi nell’ambito delle professioni turistiche, così da stimolare l’interesse per un settore che nel nostro territorio ha una forte carenza di personale in lingue estere.

"L’elevato numero degli attracchi, concentrati tra aprile e novembre, sarà un impegnativo banco di prova per il territorio che dovrà dimostrarsi preparato all’accoglienza di questi flussi" avverte Alfa 21. "Risulta, pertanto, strategico il ruolo degli attori locali per tutti i fattori che attengono alla sicurezza, all’accesso ai siti di interesse culturale, alla viabilità, al decoro urbano, all’assistenza informativa e al coinvolgimento delle attività produttive. Il 2022 sarà dunque una sfida da vincere insieme".