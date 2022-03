Vandali all'Orto botanico, Italia Nostra: minacciati i nostri volontari

CROTONE - "Un atto gravissimo ai danni dell'orto Botanico, situato in discesa Castello a Crotone, è stato perpetrato da parte di vandali che agiscono impuniti da tempo, devastando un'area curata con tanta passione e sacrificio dai nostri volontari". Lo rende noto la locale sezione di Italia Nostra

"Condanniamo in modo forte e chiaro questi episodi di teppismo, violenti ed insopportabili contro un'area verde, una volta in degrado, poi riqualificata grazie all'impegno assiduo e generoso di un gruppo di volontari" si legge in una nota a firma della presidente Teresa Liguori. "Non c'è stato alcun intervento delle forze dell'ordine, pure chiamate più volte" e "i delinquenti, cacciati dai volontari, hanno lanciato loro minacce rivolgendo epiteti irripetibili".

Italia Nostra restituisce al mittente "le minacce indirizzate a coloro che hanno dedicato in questi sei anni tanto lavoro alla manutenzione dell'Orto, trasformando un'area degradata in una piccola oasi profumata e vivibile nel centro storico, nell'antico terrapieno del possente Bastione San Giacomo". Inoltre invita il sindaco e l'assessore al verde pubblico a "procedere al più presto con interventi per la messa in sicurezza, a partire da una adeguata recinzione, dall'attivazione della video sorveglianza collegata con le forze dell'ordine".

Solidarietà è stata espressa dal Gruppo archeologico krotoniate: "Il Gak si associa alla denuncia ed alla condanna di Italia Nostra per gli atti vandalici perpetrati ai danni dell’orto botanico sottostante il bastione San Giacomo del Castello di Crotone e condivide le richieste di interventi da parte del Comune".