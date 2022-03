Borse di studio per studenti crotonesi di Intercultura ed A2A

Grazie alla collaborazione con A2A S.p.A., la Fondazione Intercultura rinnova il proprio contributo in favore degli studenti per trascorrere 4 settimane in Irlanda la prossima estate grazie a una borsa di studio riservata agli studenti meritevoli nati tra l’1 settembre 2004 e il 30 giugno 2007 residenti o iscritti in una scuola secondaria di II grado nei Comuni di Albi, Aprigliano, Caccuri, Cardinale, Catanzaro, Chiaravalle Centrale, Cosenza, Cotronei, Crotone, Magisano, Parenti, Rogliano, San Giovanni in Fiore, Satriano, Sersale, Sorbo San Basile, Soverato, Taverna.