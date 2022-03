Papanice, messa e fiaccolata per la pace in Ucraina

Su iniziativa della Parrocchia, della Misericordia di Papanice e dei gruppi della Chiesa, venerdì 4 marzo si è celebrata una Santa Messa per la Pace nel Mondo e per esprimere la vicinanza al popolo ucraino. Alla Messa celebrata dal parroco don Massimiliano Assisi, ha partecipato anche la comunità ucraina presente nella frazione di Papanice. Durante la celebrazione, una di loro, che ha i genitori anziani in Ucraina, ha rilasciato un testimonianza molto toccante e commovente. Alla fine della Santa Messa, si è svolta una fiaccolata per le vie del paese guidata dal Parroco e da tre Ucraine con una bandiera Ucraina avvolta ad una croce di legno. Da giorni si è messa in campo una raccolta da parte della Parrocchia e della Misericordia di Papanice di medicinali, alimenti a lunga conservazione e altro.