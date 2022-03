San Leonardo di Cutro: donna trovata morta in casa, uccisa con colpo arma da fuoco al petto

I militari della Compagnia di Crotone e del Reparto operativo sono intervenuti alle 19.00 di questa sera a San Leonardo di Cutro, dove hanno trovato, all'interno della propria abitazione, una donna, 60enne, Vincenza Ribecco cadavere, attinta da un colpo d'arma da fuoco al petto. Ad allertare i carabinieri sono stati i sanitari del 118 che erano stati chiamati dal figlio della donna. Sul posto il pubblico ministero di turno Andrea Corvino e il medico legale.

La donna si chiamava Vincenza Ribecco. E' stata uccisa con un colpo di arma da fuoco che l’ha centrata al petto. A rinvenire il cadavere steso sul pavimento è stato un figlio della donna, che a quanto pare era separata da tempo dal marito e si manteneva con un impiego stagionale nei villaggi turistici della zona. Il figlio ha allertato i sanitari del 118 che a loro volta, constatato che il decesso era stato causato da un colpo d’arma da fuoco, hanno allertato i carabinieri del comando provinciale di Crotone. I militari, che hanno avviato le indagini, pare che in questo momento stiano sentendo il marito della vittima. I carabinieri hanno escluso che il fatto sia riconducibile ad ambienti della criminalità organizzata.

Vincenzina Ribecco, per una tragica coincidenza, è stata uccisa proprio nel giorno della festa della donna. Come avvenne l’8 marzo del 2017 per Antonella Lettieri, la giovane donna uccisa a Cirò Marina dall’uomo con la quale aveva avuto una relazione.