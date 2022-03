Covid, la Calabria prima regione oltre la soglia critica dei ricoveri ordinari

Da quattro giorni l'occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid nei reparti di area medica degli ospedali italiani è stabile al 14%, ma sono nove le regioni che sforano la soglia critica del 15%: Calabria (25%), Sicilia (24%), Basilicata (23%), Abruzzo e Umbria (21%), Sardegna (20%), Puglia (19%), Lazio (18%) e Marche (17%). Proprio sulla soglia del 15% Molise e Liguria, mentre tutte le altre regioni e province autonome registrano percentuali inferiori. E' quanto risulta dagli ultimi dati, aggiornati a ieri sera, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas). Dai dati emerge inoltre che rispetto a un anno fa, precisamente il 7 marzo 2021, la percentuale media di ricoveri, a livello nazionale, era pari al 33%.

Per quanto riguarda lo stato dell'arte nelle ultime ventiquattro ore in Calabria, il bollettino diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione, informa che i nuovi contagi sono 2.943, a fronte di 14.561 tamponi; 1.331 i nuovi guariti, 5 decessi che portano a 2.151 il totale dei morti dall'inizio della pandemia. Rispetto alle precedenti ventiquattro ore, il bollettino registra 1.607 positivi in più ed ulteriori 15 ricoveri che salgono così a 292 in tutta la regione. Stabili (15) le terapie intensive.