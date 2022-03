Violenza sessuale, abusi su disabile, dieci misure cautelari

CURINGA - I carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno eseguito dieci misure cautelari a carico di altrettante persone, tra cui tre minorenni, accusate di avere commesso abusi sessuali di gruppo su un giovane affetto da disabilità psichica. Le misure consistono in quattro ordinanze di custodia cautelare, una in carcere e tre ai domiciliari; nella collocazione dei tre minori in comunità ed in tre obblighi di firma. I provvedimenti sono stati emessi dal Gip di Lamezia Terme e da quello per i minorenni di Catanzaro su richiesta delle Procure della stessa Lamezia e per i minorenni del capoluogo.

Alle persone coinvolte nell'indagine vengono contestati i reati di violenza sessuale di gruppo, diffusione illecita di immagini e di video dal contenuto sessuale e sequestro di persona. L'indagine che ha portato all'emissione delle misure cautelari ha preso avvio dalla denuncia presentata ai carabinieri nello scorso mese di novembre da alcuni parenti del giovane che ha subito gli abusi. Gli stessi familiari avevano consegnato ai militari un supporto informatico contenente un video con immagini delle violenze cui é stato sottoposto il disabile.