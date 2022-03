Una strada dedicata alle donne, Voce accoglie la proposta della Soroptmist

L'Amministrazione comunale ha accolto la proposta avanzata dalla Soroptmist International club di Crotone di dedicare una via della città alle donne. "Non si tratta di apporre un semplice toponimo né di cambiare la denominazione ma di prevedere che una strada del centro storico, attraverso una simbolica denominazione, diventi un luogo per valorizzare la figura femminile" specifica una nota congiunta diramata dal Comune.

La proposta è stata avanzata, non a caso, martedì 8 marzo, in concomitanza della festa della donna, nel corso di un incontro tra il sindaco Enzo Voce, l’assessore Giancarlo Pitingolo e le rappresentanti dell’sodalizio femminile Anna Maria Sulla e Serenella Galdieri. L’Amministrazione comunale si è fatta carico della proposta, riservandosi di annunciare nei prossimi giorni, si legge nella nota, "i dettagli per la realizzazione di questo simbolico e significativo progetto".

"La Soroptmist è da anni impegnata sul territorio nella valorizzazione della figura femminile. Dedicare idealmente una strada alle donne, come hanno avuto modo di evidenziare le sue rappresentanti è un mezzo potente per dare visibilità e dignità alle protagoniste femminili di ogni tempo e della vita quotidiana. Tra l’altro - - ricorda la nota - la proposta riprende la positiva esperienza dell’iniziativa Adotta un vicolo promossa nell’ambito del progetto I Borghi più belli d’Italia”.