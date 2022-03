Ryanair annuncia le rotte dalla Calabria: per Crotone non c'è nulla di nuovo

Lo hanno definito il più grande operativo estivo per la Calabria, ma forse avrebbero fatto meglio a definirlo il più grande operativo estivo per Lamezia Terme. La presentazione di quelle che Ryanair e Sacal hanno spacciato per nuove rotte degli aeroporti calabresi altro non è che una conferma di quello che si sapeva da tempo.

All'aeroporto di Crotone resta tutto come era nell'operativo estivo per il quale, già alcuni mesi fa, era stato annunciato l'inserimento della rotta per Venezia con tre voli a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì). Confermate le rotte per Milano (da aprile tutti i giorni tranne il mercoledì) e Bologna (quattro voli a settimana martedì, giovedì, sabato e domenica).

L'unica novità dell'operativo estate 2022 presentato giovedì in pompa magna alla Sacal, è che torna la rotta per Norimberga... ma da Lamezia Terme. Un vero e proprio scippo per Crotone dove il volo per la Germania aveva ottenuto grande successo con tassi di riempimento dell'80% finché Ryanair ha deciso di cancellarlo quando ha chiuso la base nell'aeroporto tedesco. Ora evidentemente la rotta si può rifare ma non dallo scalo pitagorico.

Ryanair, ha presentato 19 rotte in totale dalla Calabria di cui quattro nuove rotte da Lamezia per Genova, Memmingen, Vienna, Norimberga e da Crotone per Venezia."Questa crescita - ha detto il Country Manager di Ryanair per l'Italia, Mauro Bolla - rafforza il nostro impegno a sostenere la ripresa del mercato italiano con ulteriori collegamenti internazionali, dando allo stesso tempo una spinta al turismo in questa tanto attesa estate".

Le rotte Ryanair da Lamezia terme sono per Bruxelles, Bologna, Karlsruhe-Baden-Baden, Cracovia, Genova, Londra Stansted, Malta, Memmingen, Milano bergamo, Milano Malpensa, Pisa, Torino, Treviso, Vienna, Verona, Norimberga. Da Crotone partono appena tre aerei per destinazioni interne: Milanbo Bergamo, Bologna e Venezia.

Va bene così anche per l'assessore regionale al turismo, Fausto Orsomarso secondo il quale: “L’attivazione di nuove rotte per la Calabria da parte di Ryanair, tra l’altro a tariffe fortemente competitive, si inserisce nell’ambito di un ampio lavoro di rilancio del nostro sistema aeroportuale come motore di sviluppo del turismo e dell’economia regionale. L’incremento delle rotte è un segnale della capacità attrattiva della Calabria, sia nei confronti del mercato nazionale e che di quello europeo, e ne rafforza la competitività, premiando il nostro impegno volto a sostenere il sistema turistico nel periodo più duro della pandemia e a costruirne il rilancio attraverso una programmazione attenta e una forte attività di marketing territoriale e di potenziamento dei servizi".

All'assessore regionale ricordiamo di chiedere alla prossima occasione come mai Sacal 8che dovrebbe tornare pubblica) ed Enac ancora non abbiano proceduto al collaudo dell'Ils ed ai lavori di prolungamento della pista dell'aeroporto di Crotone. E magari anche di puntare di più sull'aeroporto della fascia ionica che può servire quella popolazione più lontana dallo scalo di Lamezia Terme.