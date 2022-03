Licenziamenti alla F.lli Romano, Barbuto: vicenda si consuma in un singolare silenzio

"Incomprensibile ed immotivato diniego di convocazione della Confsal al tavolo prefettizio sulla vicenda dei licenziamenti alla F.ll Romano. Una vicenda che si sta consumando nel più assoluto silenzio". Lo ha detto l'onorevole Elisabetta Barbuto al termine dell'incontro svolto venerdì 11 marzo in prefettura.

La parlamentare è stata ricevuta dal prefetto Maria Carolina Ippolito insieme ad una delegazione dei dipendenti della F.lli Romano per i quali è stata aperta una procedura di licenziamento accompagnati dai legali, gli avvocati Antonella Nocita e Fabio Pellegrino nonché al segretario generale della Confsal Calabria, Antonio Lento.

Già in settimana si era tenuto un incontro tra le organizzazioni sindacali e la società al quale, però, non era stata invitata la Confsal: "Sono state esposte al Prefetto - si legge in una nota dell'onorevole Barbuto - le singolari vicende da cui scaturisce la decisione della società e le modalità con le quali si sta procedendo. In particolare è stato evidenziato come la Confsal, nonostante rappresenti la totalità dei dipendenti destinatari del licenziamento, non sia stata invitata a partecipare agli incontri sindacali ledendo così gravemente i diritti degli stessi".

L'incontro, ha spiegato la parlamentare del Movimento 5 Stelle è servito "per chiedere, nell’immediato, la convocazione della Confsal al tavolo delle trattative sindacati/società che si celebrerà in prosecuzione lunedì 14 marzo e, nel prossimo futuro, la convocazione di un tavolo in prefettura con tutte le parti sociali”.

“Purtroppo - ha concluso l'onorevole Barbuto - la società, contattata dalla Prefettura, resta ferma nell’incomprensibile ed immotivato diniego di convocazione della Confsal e mi auguro che anche l’invito al tavolo in Prefettura non resti inevaso. Voglio invitare la città e tutto il suo comprensorio nonché le istituzioni locali che hanno dimostrato una grande sensibilità nella vicenda Abramo ad essere solidali anche con questi dipendenti che rischiano il posto di lavoro e le loro famiglie. Perché il lavoro è un diritto costituzionalmente garantito per tutti, nessuno escluso”.