Sabato 12 marzo raccolta di aiuti umanitari per l'Ucraina

Il Circolo del Partito Democratico di Crotone organizza per sabato 12 marzo 2022 dalle ore 16.30 alle ore 19.30, presso il social housing DaMe, a Crotone in vico Pompei n. 30, una raccolta di beni di prima necessità, medicinali e quanto necessario al sostentamento della persona, da destinare alla popolazione ucraina.

La raccolta umanitaria è organizzata in collaborazione con la Cooperativa Kairos, che gestisce DaMe, e con la comunità ucraina crotonese e l'associazione Mankind, per dare un sostegno concreto alle persone che dall'Ucraina stanno arrivando nel nostro Paese e in particolare nella nostra città e a tutte le famiglie che ancora, non riuscendo a sfuggire dalla guerra, necessitano in particolare di farmaci, abbigliamento termico e cibo a lunga conservazione.

DaMe - Social Housing da oltre un anno apre le sue porte a donne, anche con bambini, provenienti da un passato difficile. Già dall'inizio del conflitto, DaMe ospita mamme e bimbi ucraini, venendo incontro alla tragedia che li ha colpiti. Si adopera anche come strumento di connessione e di incontro tra chi ha bisogno di riparo e chi può offrire la propria ospitalità (famiglie o strutture). Il Circolo PD Crotone invita l'intera cittadinanza a partecipare alla raccolta, per conoscere questa importante realtà locale e per provare a dare una speranza in più a chi sta soffrendo, dimostrando che siamo una grande comunità che si rispecchia nei valori della solidarietà e della fratellanza.