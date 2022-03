Crucoli, raccolta di beni di prima necessità per la popolazione ucraina

CRUCOLI – Il Comune di Crucoli, in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, organizza una raccolta urgente di beni di prima necessità in favore delle popolazioni ucraine duramente colpite dall’attacco in corso da parte della Russia. Nello specifico, fa sapere l’ente crucolese, hanno la priorità, per quanto riguarda i medicinali, antidolorifici, antibiotici, emostatici, antinfluenzali, guanti chirurgici, bende, garze, materiale per ustioni, cerotti, integratori di ferro, materiali per medicazione, siringhe, disinfettanti e antisettici. Inoltre generi alimentari a lunga conservazione per bambini, omogeneizzati, latte in polvere, biscotti, cereali, succhi di frutta, generi di prima necessità, come pannolini, pannoloni per adulti, salviettine umidificanti, detergente/sapone per bambini, mentre sono esclusi coperte e abbigliamento. La raccolta verrà effettuata presso la Sala Canonica della Chiesa di San Francesco, a Torretta, nelle giornate di sabato 12 marzo, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00, e di domenica 13 marzo, dalle 15:00 alle 18:00. Nel pomeriggio di sabato, inoltre, su iniziativa del Comune ed in collaborazione con le associazioni cittadine, si svolgerà una fiaccolata per la pace e di solidarietà verso il popolo ucraino, con partenza alle ore 18:15 da Piazza Matteotti in Torretta, dove saranno distribuite le candele.