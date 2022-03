A fuoco due auto nel cortile di abitazione a Isola Capo Rizzuto

ISOLA CAPO RIZZUTO - Due autovetture sono state distrutte dalle fiamme poco dopo l'1 del mattino del 12 marzo. L'incendio, sulle cui cause ancora non ci sono certezze, è scoppiato in un cortile di una casa in località Santa Anastasia di Isola Capo Rizzuto.

All'arrivo sul posto delle squadre dei vigili del fuoco, una della centrale di Crotone ed una del distaccamento di Sant'Anna, la situazione si presentava critica: nel recinto di una abitazione c'erano due auto, un'Audi A3 ed una Peugeot, totalmente avvolte dalle fiamme. I pompieri in maniera più repentina possibile hanno proceduto allo spegnimento evitando il propagarsi dell'incendio e mettendo successivamente la zona circostante in sicurezza. Sul posto per i rilievi del caso anche i carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto. Le auto sono di proprietà di un 36 enne operaio edile che risulta incensurato.