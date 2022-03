Serie B, per il Crotone un incubo senza fine: il Benevento lo castiga tre volte

Finirà prima o poi questa agonia. Ma la processione straziante aggiunge un'altra tappa che aggiorna numeri che hanno abbondantemente oltrepassato il confine del tollerabile: sconfitta numero 17 ed ennesimo boccone amaro da ingoiare, in un altro weekend che complici i passi falsi delle concorrenti che lo precedono, avrebbero permesso di rinfocolare una speranza che invece è ormai definitivamente spenta. Ma da tempo.

il Crotone non ha forze mentali, fisiche, caratteriale, tecniche. Niente, ma rappresenta un'accozzaglia improvvisata e fumosa che corre in campo senza idee e logica, incapace di muoversi fluido ed arrivare alla quota minima sindacale di tre passaggi corretti. Anche Benevento il film offre la consueta appendice, magari con un copione talvolta differente, ma con il solito finale fatto di delusione e rimpianti.

Eppure contro il Benevento potevano verificarsi incastri anche propiziatori visto che la formazione campana usciva da una settimana complessa a causa del focolaio Covid rientrato soltanto alla vigilia del match. Ma neppure l'emergenza e la condizione oggettivi di difficoltà dei sanniti ha acceso il furore di un Crotone che ancora una volta ha traccheggiato senza anima, e quando ha provato ad alzare i giri ha mostrato tutti i limiti tecnici ma anche organizzativi che hanno mortificato ogni possibile tentativo.

Modesto ha ridisegnato la squadra con il 3-4-1-2 con Marras in appoggio a Maric e Mulattieri. La tripla M che avrebbe dovuto impensierire il Benevento, ma che a conti fatti ha fatto soltanto il solletico. L'equilibrio e i ritmi piuttosto bassi dei primi venti minuti sono stati spezzati, come spesso accade, dal gol che punisce i rossoblù alla prima occasione. La firma di Moncini anima il match, che il Crotone è bravo a riacciuffare due minuti dopo grazie alla gentile collaborazione di Vogliacco che nel tentativo di anticipare gli attaccanti calabresi spedisce nella propria porta. Sembra il preludio di un'altra trama, ma senza scomporsi più di tanto, il Benevento riesce a gestire una fase di transizione della partita passando all'incasso nei minuti di recupero (e anche oltre) del primo tempo, sempre con lo stesso Moncini, che sbuca alle spalle delle belle statuine rossoblù e rimanda avanti i beneventani. In sostanza è il gol-partita, visto che il Crotone spegne l'interruttore e in tutto il secondo tempo non è quasi mai in grado di alzare i ritmi e assediare una squadra anche in debito d'ossigeno per il noto disagio dell'ultima settimana. Modesto cambia assetto e uomini, ma non ottiene quanto auspicato, e il Benevento custodisce sul velluto il vantaggio, salvo il brivido per il gol di Mulattieri (annullato per fuorigioco), unico pericolo della ripresa. Il finale registra il rigore per il Benevento conquistato su una letale ripartenza dopo solito errore di disimpegno dei rossoblù. La firma di Forte chiude i giochi e affossa ulteriormente un Crotone sempre più ostaggio di una stagione sconcertante. Ma che presto finirà...

BENEVENTO-CROTONE 3-1

MARCATORI: 25’pt e 48’pt Moncini (B), 27’pt autorete Vogliacco (C), 47’st Forte su rigore (B)

BENEVENTO: Paleari; Gyamfi (1’st Tello), Glik, Vogliacco, Foulon; Ionita, Acampora, Improta; Farias (15’st Forte); Moncini (23’st Elia), Lapadula (43’st Petriccione). A disp.: Manfredini, Tartaro, Calò, Sau, Masciangelo, Talia, Pastina, Brignola. All. Caserta

CROTONE: Festa; Canestrelli (16’st Kargbo), Golemic, Nedelcearu; Calapai, Estevez (16’st Kone), Awua, Schnegg (28’st Sala); Marras (28’st Adekanye); Maric, Mulattieri. A disp.: Saro (GK), Cuomo, Schirò, Giannotti, Cangiano, Vulic, Mogos, Borello. All. Modesto

ARBITRO: Giua di Olbia

AMMONITI: Schnegg (C), Marras (C), Gyamfi (B), Canestrelli (C), Tello (B), Adekanye (C), Improta (B)