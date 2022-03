L’alzheimer ai tempi del covid-19, le ultime scoperte spiegate ad allievi e docenti del Filolao

Lunedì 14 marzo ore 11.30, videoconferenza con Marcello D’Amelio, neurofisiologo del Campus biomedico di Roma, e gli studenti del liceo Filolao di Crotone. L’esperto, tra i più autorevoli del settore, fa il punto sulla ricerca del morbo degenerativo, delle sue cure e anche delle ripercussioni sui malati di Alzheimer causate dalle restrizioni della pandemia.

L’appuntamento fa parte del ciclo "La scienza a scuola" di Zanichelli. Video-incontri con ricercatori e personalità del mondo scientifico per licei ed istituti di diverse regioni italiane per raccontare a studenti ed insegnanti le storie di chi lavora alle frontiere della ricerca.

"Sono storie che comunicano passione per la scienza e danno idee su cosa sappiamo e su che cosa stiamo per scoprire in matematica, fisica, chimica, biologia e medicina con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu" informa una nota dell'ufficio stampa di Zanichelli Editore.

Gli incontri sono riservati agli studenti e ai docenti delle singole scuole.