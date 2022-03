Prefettura: i profughi ucraini trasferiti nelle strutture individuate dal Viminale

Una nota della Prefettura conferma l'arrivo di un bus con "circa 60 profughi ucraini" nella mattinata di oggi a Crotone. "Per lo più - precisa - nuclei familiari composti da donne e bambini oltre ad un minore straniero non accompagnato".

"La macchina organizzativa, immediatamente attivatasi grazie all’incessante attività della Polizia di Stato e dell’Azienda sanitaria provinciale, e coordinata dalla Prefettura - puntualizza ancora la nota - ha consentito di gestire in maniera efficace tutte le operazioni nel rispetto dei protocolli sanitari ed in piena sicurezza. I profughi sono stati accolti nella palestra dell’Istituto scolastico Montessori, messa a disposizione dal Sindaco di Crotone".

Successivamente i profughi, "dopo le prime operazioni di screening sanitario, che non hanno destato preoccupazioni in relazione alla situazione epidemiologica in atto - rassicura l'ufficio territoriale di Governo - sono stati trasferiti, in parte, presso le strutture del Sai (Struttura accoglienza e integrazione) già individuate dal ministero dell’Interno, in parte, presso un Centro di accoglienza straordinaria gestita dalla Prefettura di Crotone".

Intanto il Viminale informa che sono 37.447 i profughi entrati in Italia dall'inizio del conflitto fino ad oggi: 19.002 donne, 3.298 uomini e 15.147 minori.