Ucraina, Gioventù nazionale Crotone chiede aiuto a supermercati e farmacie

Avviata una raccolta di beni di prima necessità per l'Ucraina. L'iniziativa è a cura del coordinamento provinciale di Crotone di Gioventù nazionale e dei movimenti giovanili locali di Isola Capo Rizzuto e Melissa.

"Aiutiamo l'Ucraina" consiste nell'allestimento di un "carrello solidale" da parte di supermercati e farmacie per i clienti sensibili al grido di dolore che si alza da quelle terre, soprattutto dai bambini. Sono richiesti beni di prima necessità ed a lunga conservazione come latte in polvere, omogeneizzati, pastine, pannolini, riso, disinfettanti, antibiotici, siringhe bende, antidolorifici...

Il carrello sarà svuotato almeno una volta a settimana dai militanti di Gioventù nazionale ed i prodotti consegnati alle associazioni di volontariato che li faranno arrivare direttamente in Ucraina. I referenti dell'iniziativa sono Francesco Pariano su Crotone, Alessia ed Elisabetta Carioti per Isola Capo Rizzuto, Domenico Leto e Simone Balestrieri su Melissa e Torre Melissa.