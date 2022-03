Italia Viva, Ernesto Magorno coordinatore regionale per la Calabria

CATANZARO - Il senatore Ernesto Magorno, sindaco di Diamante, è il nuovo coordinatore regionale di Italia Viva. "Svolgerò il nuovo ruolo - scrive Magorno su Facebook - con lo spirito di servizio che ha sempre contraddistinto la mia attività politica in questi anni. Sono a disposizione per continuare a fare crescere #ItaliaViva in #Calabria. Ringrazio i presidenti del partito, Ettore Rosato e Teresa Bellanova, per avermi investito dell'incarico".

"La nostra regione, oltre ad essere una terra straordinaria e dalle grandi potenzialità - prosegue il nei coordinatore regionale - può vantare un patrimonio di energie in grado di dare un contributo importante per il futuro. Tante di queste hanno scelto il progetto di Matteo Renzi. Molti ci guardano con interesse e sono pronti a impegnarsi in prima persona per dare continuità ad un percorso che ci vedrà protagonisti nei prossimi appuntamenti elettorali".

"Un ringraziamento - conclude Magorno - va al coordinatore regionale uscente, Davide Lauria, per il grande lavoro svolto in questi mesi con passione e grande disponibilità".