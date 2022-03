Differenziata, 14 carrellati fuori uso (rubati o distrutti) in meno di tre mesi

L'ultimo è stato fatto fuori questa notte, a via Morelli, tra le palazzine della cooperativa Settembre 291: un carrellato a due ruote di colore verde per la raccolta del vetro. Con questo sono quattordici i cassonetti della differenziata di prossimità rubati o ridotti a brandelli nel giro di neanche tre mesi a Crotone.

"Una nuova versione di caccia al tesoro sembra aver appassionato alcuni buontemponi crotonesi" stigmatizza Akrea. "Peccato, però, che il furto e il danneggiamento dei carrellati per la differenziata non sia affatto un gioco, bensì un reato. E un danno per tutta la collettività".

"I nuovi contenitori installati per la differenziata di prossimità costano mediamente 30 euro ciascuno più Iva". L'azienda informa che ha "già rimpiazzato quelli rubati e incendiati, ma il conto lo pagano tutti i cittadini, compresi gli autori dei misfatti". Il danno complessivo ammonta intorno a mezzo milione di euro.

Le zone colpite "dal triste fenomeno, che non lascia altro spazio se non alla severa condanna di comportamenti tanto incivili quanto masochistici" scrive Akrea, sono alcune di quelle interessate dall'avvio sperimentale della raccolta differenziata. In particolare quelle che gravitano intorno a viale Magna Grecia ed alla cooperativa Settembre 291.

I furti sono iniziati alla fine dello scorso anno, sette i carrellati a due ruote spariti dalle postazioni di via Morelli (civici 9, 16 e 33), via Cuoco (sempre alla cooperativa 291) e via Taras, sul lungomare Sud. Altrettanti quelli danneggiati, la maggior parte dati a fuoco, di cui cinque solo al villaggio Casarossa e due a via Cuoco.