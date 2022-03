Estorceva soldi al padre per comprare la droga, arrestato 45enne crotonese

Estorceva soldi al padre per comprare droga: per questo i poliziotti delle Volanti della Questura di Crotone hanno arrestato un quarantacinquenne crotonese, ritenuto responsabile di condotte persecutorie nei confronti dei genitori e di estorsione.

Le indagini della Polizia di Stato, avviate grazie alle denunce del padre, il quale da tempo subiva continue minacce e vessazioni da parte del figlio tossicodipendente volte a farsi consegnare denaro per acquistare sostanze stupefacenti, avrebbero permesso di accertare i fatti.

Le condotte violente, nelle ultime settimane, erano diventate sempre più frequenti anche a causa dello stato di tossicodipendenza in cui versa l'uomo. In una circostanza l'arrestato aveva anche aggredito fisicamente il padre per farsi consegnare l’ennesima somma di denaro. L'uomo è stato quindi condotto nella casa circondariale. di Crotone.