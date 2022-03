Multa di 10 mila euro al Crotone per il lancio di fumogeni dei tifosi nella partita contro il Frosinone

Dieci mila euro di multa. E' questa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo alla società rossoblù per il lancio di fumogeni effettuato dai tifosi della Curva Sud nel finale di partita Crotone-Frosinone. Una contestazione ingiustificata e deprecabile, che ha costretto l'arbitro ad interrompere anche il gioco per il fitto lancio in campo.

Questa la motivazione del giudice: "Ammenda di 10 mila euro per avere suoi sostenitori, al 44° ed al 46° del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco alcuni fumogeni che costringevano il Direttore di gara, in entrambe i casi, ad interrompere il giuoco per circa un minuto".

Una protesta che ha amareggiato il resto dello stadio e anche la proprietà, con in testa il presidente Gianni Vrenna, il quale si è detto sorpreso da questo strappo: "Parlerò con loro a fine stagione, ma ci tengo a dire che da parte mia non c'è niente contro di loro. Semmai sono loro ad avere problemi con me. Penso comunque di non meritarlo per quello che ho fatto in questi anni. Ma comunque se pensano di scalfirmi con questo ostruzionismo, si sbagliano".