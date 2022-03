Domenica 20 marzo a Isola Capo Rizzuto la giornata per ricordare le vittime innocenti di mafia

Domenica 20 marzo alle ore 16.00 in Piazza Duomo a Isola di Capo Rizzuto si svolgerà la XXVII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie organizzata da Libera Crotone, Avviso Pubblico e Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro. La manifestazione, che si svolge anche in tutta Italia, sarà caratterizzata a livello locale da una veglia di preghiera presieduta da monsignor Angelo Panzetta, vescovo della diocesi di Crotone-Santa Severina con la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie.

"Leggere i nomi delle vittime, scandirli con cura - scrive l'associazione Libera sul sito nazionale - è un modo per far rivivere quegli uomini e quelle donne, bambini e bambine, per non far morire le idee testimoniate, l’esempio di chi ha combattuto le mafie a viso aperto e non ha ceduto alle minacce e ai ricatti che gli imponevano di derogare dal proprio dovere professionale e civile, ma anche le vite di chi, suo malgrado, si è ritrovato nella traiettoria di una pallottola o vittima di potenti esplosivi diretti ad altri. Storie pulsanti di vita, di passioni, di sacrifici, di amore per il bene comune e di affermazione di diritti e di libertà negate".

La manifestazione nazionale della XXVII giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie quest'anno si svolgerà a Napoli il 20 e 21 marzo 2022 con la presenza di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. Lo slogan scelto per questa edizione è "Terra mia. Coltura / Cultura" vuole unire due dimensioni di impegno, oggi fondamentali, dalle quali ripartire. Terra mia: per prendersi cura della nostra comunità locale e reinterpretare il nostro essere cittadini globale a partire dall’attenzione al contesto nel quale viviamo, alla nostra quotidianità. Coltura / Cultura. La coltura nella terra, la cultura nelle coscienze. Due parole che si differenziano solo per una vocale, che ci restituiscono la necessità di un lavoro che prosegue in parallelo e tiene insieme l’impegno per il nutrimento della Terra con l’impegno per il nutrimento delle coscienze.