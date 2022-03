Infrastrutture viarie, alla provincia di Crotone oltre 17 mln su 143 destinati alla Calabria

Ammontano ad oltre 17 milioni di euro i fondi destinati alla manutenzione straordinaria della rete viaria secondaria, ponti e viadotti della provincia di Crotone. Lo rende noto la sottosegretaria per il Sud, Danila Nesci, all'indomani del via libera della Conferenza Stato-Città allo stanziamento delle risorse economiche necessarie per la messa in sicurezza delle infrastrutture calabresi, complessivamente 143 milioni di euro.

"La manutenzione dei collegamenti stradali è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e l'efficienza del sistema dei trasporti" scrive Nesci. "Nella manovra abbiamo voluto prevedere fondi aggiuntivi per la manutenzione delle infrastrutture locali che, grazie ai due schemi di decreto del ministro dei Trasporti e del ministro dell'Economia approvato dalla Conferenza Stato-Città, sono stati ripartiti sui territori".

Alla Calabria sono stati assegnati 64.415.000 euro per la manutenzione straordinaria della rete viaria secondaria nel periodo dal 2025 al 2029 e 79.542.000 di euro per ponti e viadotti dal 2024 al 2029, cosi suddivisi tra le cinque province: Cosenza 22,37 milioni per la prima tipologia di interventi e 21,359 milioni per la seconda; Catanzaro 13,952 milioni e 16,569 milioni; Reggio Calabria 14,867 milioni e 17,406 milioni; Crotone 6,48 milioni e 10,747 milioni di euro; Vibo Valentia 6,746 milioni e 13,461 milioni.

"Risorse importanti - aggiunge Nesci - che consentiranno di mettere in sicurezza le infrastrutture e di migliorare la qualità dei trasporti in Calabria per cittadini e imprese".