Lilt Crotone, dal 21 marzo screening ginecologici

Dal 19 al 27 marzo torna la Settimana nazionale per la prevenzione oncologica. In questa occasione la Lilt Crotone prevede diverse iniziative in programma. La prima è una nuova collaborazione con il Centro Medico Iozzi. Per suggellare questa nuova sinergia si terrà una giornata di screening ginecologici. Per accedere allo screening basta tesserarsi o rinnovare la tessera o regalare una tessera a un amico o familiare. Si può prenotare la visita chiamando lunedì 21 marzo dalle 10 alle 12 allo 0962901594. I posti disponibili sono soggetti ad esaurimento.