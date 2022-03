Torre Melissa, la scuola accoglie tra gli studenti due ragazzi scappati dall'Ucraina

TORRE MELISSA - Si chiamano Yuliia ed Andrii i due nuovi studenti accolti dall'Istituto comprensivo "Giovanni XXIII" di Torre Melissa nella giornata di venerdì 18 marzo. Sono due bambini ucraini giunti a Torre Melissa nei giorni scorsi insieme alle loro mamme. Arrivano da Dnepr, una delle città ucraine sotto attacco russo ormai da quasi un mese.

Venerdì hanno fatto ingresso a scuola accolti con un grande applauso dai loro nuovi compagni calabresi mentre nell'edificio scolastico risuonava l'inno nazionale ucraino. Yuliia frequenterà la terza media, mentre Andrii la quarta elementare.

"Qui la guerra non c'e – ha detto commosso il primo cittadino di Melissa, Raffaele Falbo –. I bambini vi accoglieranno in una nuova casa. Questo è l’abbraccio di tutta l’Italia a l’Ucraina abbracciando questi ragazzi noi oggi ribadiamo il nostro fermo no alla guerra, sì all’accoglienza".

A Melissa attualmente, grazie ad alcune famiglie ed all'organizzazione del Comune, sono ospitate tre donne con bambini: oltre a Yuliia e Andrii c'è anche un piccolo di appena nove mesi "Il regalo dell’accoglienza che Melissa e la sua scuola hanno fatto a questi ragazzi- ha detto ancora Falbo - è in realtà un regalo che facciamo a noi stessi, il regalo di continuare a restare umani. L'augurio è che possano tornare nel loro paese il prima possibile".