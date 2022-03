Il Milan Club Crotone ospita l'associazione Vivere Sorridendo

Il "Milan club Crotone" continua nelle sue attività solidali volute dal presidente Adolfo Covelli. Dopo la serata in onore dei ragazzi disabili e la consegna di TV e PC al Reparto di Pediatria dell'Ospedale di Crotone, il club rossonero ha ospitato un gruppo dell'Associazione ONLUS "Vivere Sorridendo - Malati Oncologici Crotone" per un momento conviviale. "Questi gesti - si legge in una nota del presidente Covelli - mostrano la volontà dei membri del Milan Club di essere un gruppo di persone che lo stesso entusiasmo nel seguire le partire di calcio lo mette nelle azioni che possono portare un sorriso e del benessere alle persone meno fortunate".