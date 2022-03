Covid, palazzo Campanella, bandiere a mezz'asta per la prima giornata in memoria vittime

REGGIO CALABRIA- Come disposto dal presidente Filippo Mancuso, anche Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale, espone oggi le bandiere a mezz'asta in occasione della prima "Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus".

Anche la Calabria ha pagato il suo prezzo di morti a causa del Covid. Alla data di ieri, infatti, sono complessivamente 2.208 i calabresi che sono deceduti. "Assieme al dovere civico della memoria - ha detto il presidente Mancuso - abbiamo tutti la responsabilità di non abbassare la guardia, perché contro il virus si continua a combattere".