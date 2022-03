Serie B, il Crotone beffato a Monza in pieno recupero: l'ex Barberis lo punisce al 95'

La beffa è in coda. E fa male. Una beffa che cancella il punto che il Crotone si era meritatamente costruito nell'arco di una partita giocata con personalità e piglio giusto, al cospetto di un Monza che ha rischiato, sofferto e sbuffato, aggrappandosi al colpo da biliardo dell'ex Barberis che al 95' ha infilato Festa regalando il successo al Monza e lasciando nella disperazione i rossoblù, con l'ulteriore rabbia accumulata nell'azione successiva, con il presunto rigore per il contatto Di Gregorio-Canestrelli che dopo furiose protesta è rimasto impunito. Amara appendice di un sabato che avrebbe potuto scrivere altre storie, ma che ancora una volta si è divertito a prendersi beffe di un Crotone che al di là del risultato, ha mostrato confortanti progressi e una buona personalità, non sempre supportata dall'adeguata qualità, ma che per come tenuto il campo e l'attenzione avrebbe meritato di infiocchettare un risultato positivo. A parziale consolazione le sconfitte di Cosenza e Alessandria, che lasciano invariato il distacco anche se le giornate diminuiscono, e dopo la sosta del torneo ne rimarranno appena 7 per provare un'impresa che resta disperata.

Modesto punta su Maric supportato da Kone e Giannotti, mentre il resto della formazione è lo stesso impiegato contro il Frosinone. La partenza mostra subito un Crotone vivace e intraprendere, che guarda negli occhi il Monza e lo sfida su ogni pallone von la gamba e la testa giusta. Pur senza costruire particolari grattacapi, riesce a gestire le operazioni lasciando poco spazio ai brianzoli, evidentemente sorpresi dalla verve dei pitagorici. Anche il secondo tempo viaggia sulla stessa falsariga, con i rossoblù bravi sempre ad aggredire il portatore di palla e raddoppiare, peccando soltanto nella gestione delle ripartenze, spesso vanificate da errori nella lettura e nella scelta. Col passare dei minuti il Monza prende inevitabilmente campo, anche se il Crotone resta alto e non disdegna di ribattere, ma in questa fase qualche traversone di troppo fiocca nell'area che Festa custodisce con attenzione. Scampato il pericolo per un paio di conclusioni dalla distanza, e dal gol annullato per la spinta su Canestrelli, il Crotone fa un serio pensierino al punticino, che però viene spazzato via dalla conclusione chirurgica di Barberis che inquadra l'angolino e supera Festa spedendo il Monza in vetta. Ci sarebbe un potenziale penalty nella convulsa azione successiva, ma finisce con il solito cumulo di rimpianti.

MONZA-CROTONE 1-0 (0-0)

MARCATORE: 49′ st Barberis (M)

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Sampirisi, Paletta, C. Augusto; Donati (1′ st P. Pereira), Ciurria, Mazzitelli (26′ st Barberis), Machìn (11′ st Mancuso), Molina (43′ st Vignato); Colpani (1′ st Valoti), Gytkjaer. All. Stroppa. A disp.: Lamanna, Caldirola, Siatounis, G. Ramirez, Antov, Brescianini, Pirola.

Crotone (3-4-2-1): Festa; Nedelcearu, Canestrelli, Golemic; Mogos, Estevez (27′ st Schirò), Awua, Schnegg (43′ st Sala): Giannotti (27′ st Kargbo), Kone; Maric. All. Modesto. A disp.: Saro, Cuomo, Mondonico, Vulic, Calapai, Marras, Nicoletti, Borello, Cangiano.

ARBITRO: Paterna di Teramo (Macaddino-Barone)

AMMONITI: Nedelcearu (C) Schnegg (C) Molina (M) Estevez (C) Giannotti (C) P. Pereira (M) Kargbo (C)